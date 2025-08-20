Gledatelji se opredijelili za favoritkinju u duelu: 'Manuela, ti si kraljica arene'

Večeras od 20.15 na RTL-u slijedi jedna od najnapetijih arena ove sezone. Manueli će biti četvrta, a Nikolini prva. Njih dvije pokušat će se izboriti za mjesto u finalu. Iako su otpočetka na suprotnim stranama, u izolaciji su se čak i sprijateljile, ali su obje odlučne u tome da pobijede.
Manuela si je Nikolinu sama izabrala kao protivnicu, a to joj je i bio plan - izazvati, kako kaže, maticu i tako oslabiti klan na putu do finala.
U anketi RTL.hr-a gledatelje smo upitali oko toga tko ima više šanse za pobjedu. Manuela uvjerljivo vodi.
"Manuela, ti si kraljica arena", "Manuela do pobjede", "Manuela, dao ti Bog sreće", "definitivno navijam za nju", "Manuela samo jako", pisali su gledatelji i u komentarima na društvenim mrežama.