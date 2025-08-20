Gledatelji se opredijelili za favoritkinju u duelu: 'Manuela, ti si kraljica arene'

Večeras od 20.15 na RTL-u slijedi jedna od najnapetijih arena ove sezone. Manueli će biti četvrta, a Nikolini prva. Njih dvije pokušat će se izboriti za mjesto u finalu. Iako su otpočetka na suprotnim stranama, u izolaciji su se čak i sprijateljile, ali su obje odlučne u tome da pobijede.

Manuela si je Nikolinu sama izabrala kao protivnicu, a to joj je i bio plan - izazvati, kako kaže, maticu i tako oslabiti klan na putu do finala.