Gledatelji slave Darijev ulazak u finale 'Farme'! Komentari podrške pljušte: 'Zaslužio je, nije spletkaroš ni tračer'

Nakon što je Mario osigurao prvo mjesto u finalnom tjednu 'Farme', Dario mu se pridružio kao drugi finalist. Iako ta odluka nije naišla na oduševljenje među ostalim farmerima, gledatelji ne skrivaju svoje oduševljenje na društvenim mrežama.
"Zaslužio je i to sto posto, naprijed samo Dario", "Bravo. Zasluženo 1000 posto", "Samo hrabro i pametno naprijed", "Bas mi je drago", "Zasluženo, dečko je super zabavan i dobar, a i baš vrijedan, nije kao ovi spletkaroši i tračeri..sretno do pobjede", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Manuela nije mogla sakriti iznenađenje nakon Darijevom ulaska u finale: "Jesi svjesna da on ide u finale? Kakvu sreću ima lik, jučer je došao i već je u finalu. Očito treba, iz nekog razloga je zaslužio." Ipak, priznaje da joj Dario nije bio problematičan: "Bio mi je okej otkako se priključio, ali mislim da je previše da on uđe u finalni tjedan, s obzirom na to da nije prošao ono što i mi od početka."
Slično razmišlja i Anđela, kojoj ova situacija nije potpuno pravedna: "To što je Dario u finalnom tjednu mi nije fer. Neki ljudi su to više zaslužili, ali to je sve igra."
Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!