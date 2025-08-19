Gledatelji slave Darijev ulazak u finale 'Farme'! Komentari podrške pljušte: 'Zaslužio je, nije spletkaroš ni tračer'

"Zaslužio je i to sto posto, naprijed samo Dario", "Bravo. Zasluženo 1000 posto", "Samo hrabro i pametno naprijed", "Bas mi je drago", "Zasluženo, dečko je super zabavan i dobar, a i baš vrijedan, nije kao ovi spletkaroši i tračeri..sretno do pobjede", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Nakon što je Mario osigurao prvo mjesto u finalnom tjednu 'Farme' , Dario mu se pridružio kao drugi finalist. Iako ta odluka nije naišla na oduševljenje među ostalim farmerima, gledatelji ne skrivaju svoje oduševljenje na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Manuela nije mogla sakriti iznenađenje nakon Darijevom ulaska u finale: "Jesi svjesna da on ide u finale? Kakvu sreću ima lik, jučer je došao i već je u finalu. Očito treba, iz nekog razloga je zaslužio." Ipak, priznaje da joj Dario nije bio problematičan: "Bio mi je okej otkako se priključio, ali mislim da je previše da on uđe u finalni tjedan, s obzirom na to da nije prošao ono što i mi od početka."

Slično razmišlja i Anđela, kojoj ova situacija nije potpuno pravedna: "To što je Dario u finalnom tjednu mi nije fer. Neki ljudi su to više zaslužili, ali to je sve igra."

