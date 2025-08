Gledatelji u anketi RTL.hr-a otkrili koga vide kao pobjednika 'Farme': On uvjerljivo vodi!

U showu ' Farma ' ostalo je još 11 kandidata koje se bore za novčanu nagradu od 50.000 eura. Vrlo primamljivo, ali za to se treba itekako potruditi - brinuti o domaćinstvu, ali i izboriti se s raznim klanovima i spletkarenjima. Tko je za to sposoban?

"On je najviše zaslužio jer najviše radi". "Ivan zaslužuje pobjedu". "On jedini radi, a ne spletkari". "On je stvarno najsposobniji, sve zna raditi i ne bavi se tračevima". Ovo su komentari gledatelja, koji kao favorite vide i ženski dio ekipe. Tu prednjači Manuela, koja se pokazala kao vrlo jaka kandidatkinja koja u duelima izbacuje muškarce. Slovi i kao solo igračica.