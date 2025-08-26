Emisije
Farma

'Grupa smrti' na 'Farmi'! Hamdija i Marinko odlučili tko ide protiv koga, evo tko je s kim završio

Na imanju je zavladala napetost, službeno su započele Farmerske igre, a prvi korak bio je ždrijeb koji su odradili dobro poznati gosti Hamdija i mentor Marinko!

RTL.hr
26.08.2025 21:10

U staklenku su ubacili imena svih finalista, a onda su kuglice odlučile tko će se protiv koga boriti za titulu šampiona i vrijednu nagradu. Marinko je odmah podigao atmosferu kada je jednu grupu nazvao 'grupom smrti'. U njoj su završili Darko, Dario i Nikolina. U drugoj grupi, pak, našli su se Ivan, Mario i Rebecca, ekipa koja je itekako pokazala da zna iznenaditi.

Farmerske igre, Farma
Farmerske igre, Farma FOTO: RTL

"Idemo se igrati!", poručila je Nikolina uz osmijeh. Kakve igre ih očekuju i tko će pokazati više spretnosti i snage? Ostaje za vidjeti, a pobjednik ne odnosi samo titulu nego i iznenađujuću nagradu koja može svima pomrsiti planove!

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Povratnici dobili novu priliku za dokazivanje: 'Misle da su došli odmarati'

Farma

Stigli gosti iznenađenja na 'Farmu'! Evo tko je došao gledati finaliste u napetim igrama

