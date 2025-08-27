Hamdija iz 'Farme' otkrio tko je bio najbolji pregovarač i za što je kandidate najviše 'oderao'

icon-close

Hamdija je trgovac na 'Farmi' koji je kandidatima ponekad zadavao glavobolje. U videointervjuu je otkrio što je najviše naplatio te s kime mu je bio najveći gušt pregovarati.

Može li se zaraditi od trgovanja s kandidatima 'Farme'?

Naravno da može. Ne bih trgovao s njima da tu nemam profita i zarade. Ono što im ja dajem, nije neka velika zarada, da se odmah razumijemo. Ali, dovoljno je. To su ipak dukati i danas je zlato jako cijenjeno u svijetu. Zadovoljan sam kupnjom i na svakoj tržnici sam nešto zaradio.

Je li kava stvarno iz Maroka?

Da ne ulazim u detalje, reći ću da nije iz Maroka.

Što si najviše prodao kandidatima 'Farme'?

Mislim da je najviše išlo brašno. Mislim da je brašno namirnica s kojom čovjek ne može biti gladan. Čak sam im često puto sugerirao, kada nisu imali dovoljno novca, da iskoriste dukate koje su imali isključivo za brašno jer je to namirnica s kojom možeš preživjeti.

Hamdija, Farma FOTO: RTL

Jesi li kao prodavaš zaista tvrd kako si pričao ili su te uspjeli omekšati?

Kao prodavač sam bio tvrdi i imao sam namjeru biti tvrdi. U tim sam nekim trenucima znao biti popustljiv, čak sam im dao neke stvari ispod cijene, a neke sam i poklonio.

Tko se najuspješnije cjenkao na 'Farmi' i je li ta osoba imala neku taktiku za cjenkanje?

Manuela je bila najbolji pregovarač i najbolje se cjenkala. Znala mi je i pjevati i plesati i znala je što treba da mi došla do potrebnih namirnica, ali je bila toliko simpatična da sam ja uvijek popuštao. Bez obzira jesam li to trebao. Ona mi je nekako bila najtvrđi orah.

Hamdija, Farma FOTO: RTL

Što je nešto najskuplje što si prodao kandidatima 'Farme'?

Kad bi vam rekao sve što sam im prodao, ne biste vjerovali. Mislim da je kava bila najskuplja ili čokoladni namaz. Nekolio dukata. Mislim da su taj čokoladni namaz platili šest dukata.

