Hamdija za RTL.hr otkrio tko je bio najbolji pregovarač na tržnici: 'Plesala je, pjevala...'

Ovo su najčešća pitanja na tržnici koje je dobio od kandidata. Za RTL.hr je otkrio tko je bio najbolji pregovarač.

Hamdija je trgovac na ' Farmi ' koji se morao nadmetati gotovo sa svakim kandidatom. Tko ima koliko dukata, koliko stoje kava i brašno? Možemo li dobiti popust?

"Manuela je bila najbolji pregovarač i najbolje se cjenkala. Znala mi je i pjevati i plesati i znala je što treba da mi došla do potrebnih namirnica, ali je bila toliko simpatična da sam ja uvijek popuštao. Bez obzira jesam li to trebao. Ona mi je nekako bila najtvrđi orah", rekao je.

Otkrio je kako mu je namjera uvijek bila da ostane tvrd kao pregovarač, ali kako to nije uvijek bilo lagano.

"Znao sam biti popustljiv, čak sam im dao neke stvari ispod cijene, a neke sam i poklonio", zaključio je.

