Haris je prvi duelist: 'Niti sam se ikome zamjerio, niti sam ikoga uvrijedio'

Također, komentirao je kako se nikome nije zamjerio. ''Niti sam ikoga uvrijedio, samo me se ostali plaše'', objasnio je Haris, smatrajući se velikom konkurencijom. Haris se uskoro bori u areni, a njegov će suparnik biti netko od natjecatelja iz kuće, a to može biti samo osoba muškog spola.

Kandidati 'Farme' su skoro po jednoglasno izabrali Harisa za prvog duelista. ''Ne razmišljam tko me je izabrao sve, glava mi je čista. Drago mi je što sam došao u štalu jer su se neke djevojke sada pokazale kakve zaista jesu'', objasnio je Haris.

''Već znam tko bi to mogao biti. To je Mario, znam i zašto će on biti izabran. Isto tako znam i kakva je njegova taktika. Znam i svoje lažne prijatelje i glumce'', komentirao je Haris.

