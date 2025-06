Haris zadovoljan svojom vladavinom pa poručio: 'Dosta se klanova stvara, ali ja imam posljednju riječ'

Haris je komentirao da su tijekom njegove vladavine na Farmi nastale veće tenzije. "Muškarci su se otkrili jer znaju da ću ja to jako dobro odraditi. Nastaje ljubomorna. Znam da ima ljudi koji me ne vole, koji me ogovaraju. Ponosan sam na sebe što sam uspio u ovom zadatku", rekao je.