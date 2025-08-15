Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Hoće li ih pomoćnici sabotirati? Davor i Dario odabrali neočekivane saveznike za arenu

U dvoboju prijatelja sve ovisi o odabiru pomoćnika, Davor računa na Darka, a Dario na Doroteju

RTL.hr
15.08.2025 21:00

Vrijeme je za početak arene između Davora i Darija, prijatelja koji su na 'Farmu' stigli zajedno, a sada stoje jedan nasuprot drugome. Pravila ovog dvoboja donijela su dodatnu napetost: svaki duelist mora odabrati svog pomoćnika koji će ga navoditi kroz igru do pobjede. Davor i Dario nisu među omiljenima u kući, pa je bilo pitanje tko će uopće biti voljan stati uz njih.

Dario i Doroteja, Farma
Dario i Doroteja, Farma FOTO: RTL

Davor je odlučio iznenaditi i izabrao Darka. "Odabrao sam Darka jer je glasan", objasnio je, dok je Darko poručio: "Naravno da ću dati sve od sebe da pomognem, nemam potrebu sabotirati Davora." Dario je kao svog pomoćnika odabrao Doroteju. "Dario me izabrao, drago mi je da je on. Da je to bio Davor, bilo bi drugačije. Dat ću sve od sebe, arena je arena", rekla je Dora.

Hoće li odabrani pomoćnici zaista igrati pošteno ili će iskoristiti priliku da potajno sabotiraju protivnika? 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma duel dario davor
Farma

'Izgubio sam prijatelja'! Dario slavio u areni, Davor napustio 'Farmu'

Farma

'Bez mene ne bi došao tu gdje je došao': Dora šokirana Marijevim priznanjem pred svima

Moglo bi te zanimati

Manuela iz 'Farme' za RTL.hr otkrila kakva je bila kao dijete: 'Svi su mislili da nisam normalna, a kravu sam prvi put vidjela s 14'

Pregled tjedna 'Farme': Tko više nema ni klan ni saveznika, a tko ide ravno prema finalu?

Ovo je TOP 10 'Farme': Tko je vaš favorit za osvajanje 50.000 eura?

Prijatelji čak i kad su suparnici? Ovaj dvojac s 'Farme' skriva više nego što mislite!

One vode igru: Ovo su alfa žene 'Farme' koje nitko ne smije podcijeniti!

ANKETA Ima klanova, ali i iskrenih prijateljstava: Tko je najpravedniji igrač na 'Farmi'?