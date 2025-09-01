Emisije
Farma

I dalje zajedno! Mario iz 'Farme' podijelio emotivnu poruku i fotku ekipe

Nakon burne sezone i finalne arene koja je Ivanu donijela pobjedu, farmeri se polako vraćaju u stvarnost. No, neki odnosi iz showa očito su postali itekako stvarni

RTL.hr
01.09.2025 10:33

Na fotografiji koju je objavio, Mario pozira s Nikolinom, Rebeccom i Dorotejom, a osmijesi i opuštena atmosfera jasno govore da se ovo prijateljstvo nastavlja i izvan kamera. "Jedino bez čega ne možeš su obitelj i prijatelji", napisao je Mario u dirljivoj objavi, prisjećajući se trenutaka na Farmi i priznajući koliko mu je sve to promijenilo pogled na život.

Rebecca, Nikolina, Doroteja
Rebecca, Nikolina, Doroteja FOTO: Instagram

Otkrio je i kako se svi kandidati još uvijek čuju i to putem grupnog chata na WhatsAppu.  U svojoj objavi Mario je iskreno progovorio o životu bez tehnologije, interneta i svakodnevnih distrakcija: "Nisi svjestan zapravo bez čega sve možeš normalno funkcionirati. Bez mobitela, interneta, fast fooda, alkohola, ma svega!" No, dodaje, najvažnija lekcija koju je ponio sa sobom s imanja jest naučiti razlikovati bitno od nebitnog. "Farma će mi definitivno ostati u lijepom sjećanju i vječito ću joj biti zahvalan što me naučila mnogo čemu."

Farma 2025
Farma 2025 FOTO: Instagram

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

mario farma
Farma

Darko podijelio atraktivne ljetne fotke, pa uputio podršku Rebecci: 'Farma ne bi bila ista bez tebe!'

Farma

Rebecca iz 'Farme' postala jedna od miljenica publike, obasuli je pohvalama: 'Kraljice, ti si iskrena i poštena cura'

