Farma

'Ignoriraju nas!' Ivan i Darko otvoreno o povratnicima: 'Nisu više isti ljudi'

S povratkom starih farmera igra ulazi u novu fazu, a među finalistima vlada nepovjerenje: 'Ovo nisu oni isti ljudi koje smo poznavali'

RTL.hr
26.08.2025 20:30

Kako se bliži veliko finale 'Farme', napetosti rastu iz dana u dan. Povratak bivših kandidata na imanje unio je dodatnu dozu neizvjesnosti, upravo oni sada odlučuju o sudbini preostalih šest farmera. No, izgleda da stari prijateljski odnosi više ne vrijede. Ivan i Darko, koji su od prvog dana važili za mirne i odane igrače, priznali su pred kamerama da ih je povratak bivših kolega šokirao. "Koliko sam danas vidio na licima povratnika, to nisu više isti ljudi kao prije kad smo bili svi zajedno tu. Ignorirali su nas i ne žele neke komunikacije s nama", rekao je Ivan.

Ivan i povratnici, Farma
Ivan i povratnici, Farma FOTO: RTL

Najviše su ga, otkriva, pogodile promjene kod onih za koje je mislio da su mu najbliži: "Najviše su me Jelena i Manja razočarale, iako smo si do zadnjeg dana bili dobri. Ne znam, neka je njima to na dušu."

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Dario iz 'Farme' danas slavi 31. rođendan! Ovo je njegov put od televizijskog braka do pravih zaruka i finala 'Farme'

