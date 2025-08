'Igraju' sami, a svi ih se boje: Tko su najveći solo igrači 'Farme'?

Mario je kandidat kojeg često svrstavaju u tzv. 'ženski tabor'. No on na to odmah ima odgovor. "Ispravka, nisam dio isključivo ženskog klana. U mom klanu, barem po njegovim riječima, je i Ivan. No on voli sebi osigurati teren s jedne i s druge strane pa ispada da sam ja jedini dio te družine," rekao je za RTL.hr. Ipak, kad je došlo do nominacija, nitko nije stao iza njega. "Kad vas izglasaju za arenu, kao što je to bio slučaj sa mnom nitko vas ne može spasiti. Niti moji nisu tada stali iza mene. Moraš sam odraditi bitku. I ja sam spreman, treći put ako treba." Mario ne pokazuje znakove posustajanja, a solo igra mu je skriveni adut.