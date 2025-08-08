Emisije
Farma

Imamo 'Farma TOP 10', klan slavi: 'Bravo svima, baš sam ponosna na nas'

Manja je napustila 'Farmu', a ostatak ukućana slavio je ulazak u završnu fazu showa. Klan broji sedam članova, a ostatak se osjeća sve izoliranije

RTL.hr
08.08.2025 22:00

Nakon napete arene i emotivnog oproštaja s Manjom, na 'Farmi' je ostalo samo deset kandidata, show je ušao u svoju završnu fazu, a članovi većinskog klana ne skrivaju zadovoljstvo. "Bravo svima, baš sam ponosna na nas", poručila je Nikolina dok su ukućani dijelili čestitke i komentare po sobi. Klan sada broji čak sedam članova, dok su s druge strane ostali samo Davor, Dario i Manuela.

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Ivan nije skrivao da mu je drago što se stvari razvijaju upravo ovako: "Moj plan je bio ujediniti se s Davorom i Darijem, no Davor se pokazao takvim kakav je. Srećom, uspio sam upasti u klan gdje je većina. Sad opet vladam imanjem iako nisam vođa", izjavio je. S ulaskom u top 10, ambicije postaju jasnije. "Bog dao da dođem u top 3 i na kraju kući s 50 tisuća eura u džepiću", dodao je Ivan kroz osmijeh.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

