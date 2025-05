Iman iz 'Farme' je progovorila o svom teškom djetinjstvu: 'Boli me to, ali treba ići dalje'

Kandidatkinja 'Farme' Iman je otkrila više o svom djetinjstvu i to da nikad nije imala obitelj. ''Većina ljudi je naviknulo živjeti u obitelji, ja nažalost nisam. S majkom i bratom nisam u kontaktu. Koliko mogu pokušavam biti s polusestrom u kontaktu'', rekla je Iman. Komentirala je kako joj nedostaje majka.

''Svakome to nedostaje, pogotovo ženi. Nedostaje mi ta ženstvena strana – boli me to, ali treba ići dalje. Želim da moja djeca budu u dobrim odnosima, želim imati najbolju obitelj na svijetu i da budem najbolja majka na svijetu – to je nešto što je meni nedostajalo u životu'', objasnila je Iman i zaključila da će zbog toga svoju buduću obitelj staviti na prvo mjesto. Također, Iman je otkrila svoj veliki problem.