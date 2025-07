Iman otkrila da postoji netko poseban u njezinom životu: 'Volim dominantne noseve, a najviše me osvoji pogled'

Otkrila je i kakav je muškarac može osvojiti. "Muškarci koji mene privlače obično su malo specifični – volim one koji su pomalo povučeni, možda zato što sam ja osoba s puno energije i intenziteta. Istovremeno, privlači me i onaj duh avanture – netko tko voli adrenalin i životne izazove, iako sam privatno dosta smirena i volim vrijeme provoditi kod kuće. Rekla bih da me uglavnom privlače suprotnosti. Fizički izgled mi nije presudan, ali priznajem da mi je nešto posebno u jačim crtama lica – volim izražene linije, dominantne noseve, a najviše me osvoji pogled. Visina mi nije važna, budući da sam i sama prilično niska. Najvažnije mi je da mi je partner ujedno i najbolji prijatelj – osoba s kojom želim dijeliti i male i velike trenutke svakog dana", ispričala je za Net.hr.