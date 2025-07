Iman za RTL.hr o postavljanju Marija za vođu i Nikolini: 'Odabrala sam najmanje zlo, a ona je sama sebi problem'

Kako to da ste odabrali Marija kao vođu? Vaša svađa u kojoj vas je prozvao da ništa ne radite i niste naučili na 'Farmi' nije vas pokolebala u toj odluci?

Naša svađa me nije pokolebala u odluci; mislim da je i sam svjestan zašto se napokon otvorio. Cijenim kada netko kaže iskreno mišljenje, umjesto da prešuti. Znam kakvu taktiku igra – od početka mi je to bilo jasno, a njegovo vrijeđanje vidim samo kao pokušaj da se dokaže klanu da je uz njih. Smatram da su ostali u Štali rekli i puno gore stvari od njega, pa zato vjerujem da upravo on najviše zaslužuje imunitet.