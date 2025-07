Iman za RTL.hr o prozivkama kandidata i svome ponašanju: 'Svjesna sam da imam težak karakter i da nisam laka za shvatiti'

icon-close

Kandidatkinja 'Farme' Iman trenutačno je u fokusu svih kandidata - većina njih komentira kako samo spava i ništa ne radi. No, Iman ima drugačiju priču, koju je sada ispričala za RTL.hr.

Je li istina ono što Nikolina govori – da samo spavate?

Ne bih rekla da je točno da samo spavam. Ljudi često zaborave da dan traje 24 sata, pa je lako stvoriti pogrešnu sliku. Istina je da je povlačenje i odmor moj način da se maknem od ljudi koji su i sami priznali da me provociraju jer nemaju koga drugoga. Ne provodim vrijeme na kavama i ogovaranju, kao što to neki rade, nego biram sačuvati energiju za svoje mentalno zdravlje i za trenutke kada je to zaista potrebno. Na kraju krajeva, meni je najveći izazov prihvatiti autoritet koji ne vidim kao utemeljen – teško mi je ozbiljno shvatiti situaciju u kojoj i sami sudionici često ne shvaćaju Farmu dovoljno ozbiljno. A u tim trenucima iskreno ne vidim koji trud mene može spasiti od Arene ili klana, jer smo to već vidjeli i kod prošlih farmera.

Može se reći da ste na piku većini kandidata, kako to komentirate?

Očekivala sam da ću biti na meti jer nisam osoba koja se ulizuje – neovisno o novcu ili igri. Svjesna sam da imam težak karakter i da nisam laka za shvatiti. Daleko sam od svetice, ali imam izraženu intuiciju i dobro opažanje ljudi, što nekima ovdje očito smeta. Ljudi se znaju osjećati nesigurno pored nekoga tko ih vidi onakvima kakvi zaista jesu. A priznajem – moja slabost je 'dug jezik', koji teško ostane tih kad prepozna nepravdu ili dvostruka mjerila.

icon-expand Iman, Farma FOTO: RTL

I prijateljica Manja rekla je kako ste manipulator. Je li vas to povrijedilo?

Povrijedilo me jer je Manja ispala dvolična. Kad sam je zamolila za pomoć da prođemo zadatak i da ne izbacimo dečke, podsmjehivala mi se, a istovremeno mi govorila sasvim druge stvari. Mislim da je moja greška što sam uopće nekome vjerovala – iako je teško prihvatiti da se ovdje stvarno nikome ne možeš iskreno povjeriti. Živimo svi zajedno, puno smo pričali i otvarali se jedni drugima pa čovjek lako zaboravi gdje se zapravo nalazi. Na kraju najviše krivim sebe jer sam zaboravila da sam ipak došla u igru, a ne među prave prijatelje. U privatnom životu sam takvu energiju potpuno obrisala oko sebe i očito zato sam zaboravila kako se s njom nositi kada je opet sretnem.

Pomagači su stali na vašu stranu. Koliko vam znači njihova podrška?

Njihova podrška mi zaista puno znači. Napokon imam s kim razgovarati i tko vidi igru onakvom kakva stvarno jest. Ne podržavaju klanove po kućama, već gledaju na to kao na dvije obitelji koje se natječu jedna protiv druge – što mi se čini najpoštenijim i najzdravijim pristupom. Ovako ipak postoji neka ravnoteža i smisao. Vjerujem da se i po meni vidi koliko čovjeka može motivirati samo jedan iskren, stimulativan razgovor.

icon-expand Iman, Farma FOTO: RTL

Što kažete na činjenicu da vaša obitelj namjerno želi pasti zadatak kako bi vas izbacili?

Mislim da je to jedini način na koji me mogu izbaciti i vjerojatno je to na kraju i najpametnije za sve nas. Sama ne mogu protiv petoro ljudi, a kamoli protiv cijelog klana od trinaest. Jedino bih istaknula da se Ivan, koji je u vodstvu, pokazao kao slabija karika – na kraju se i sam priklonio klanu jer ga je, čini se, strah završiti kao Dejan. Iskreno, draže mi je završiti u areni nego da se glumi kako me spašavaju.

Slažete li se s Davorom – da na Farmi postoje dva masterminda – Nikolina i Doroteja?