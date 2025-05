Ivan iz 'Farme' proživio velike tragedije: 'Sada bolje gledam na svoj život i više ga cijenim'

Kandidat 'Farme' Ivan Rogić otkrio je više o sebi. ''Imam djevojku, sina od dvije godine i čekam drugo dijete. Radim s namještajem, stolarija i to, a dosta se razumijem i u mehaniku te poljoprivreda za sebe'', rekao je i komentirao da je zahvalan kako se njegov život odvio.

''Da nije bilo tako, ne bi bio mudar i ne bih znao to što danas znam'', priznao je. Ivan je otkrio kako su mu posljednje četiri godine bile teške. ''Dogodile su se dvije tragedije u obitelji: izgubio sam brata pa tatu. To me je dosta promijenilo. Moram biti lukaviji i vrjedniji jer je više posla spalo na mene'', priznao je Ivan.