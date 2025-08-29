Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji'

Ivan Rogić od samog početka bio je sinonim za marljivost i posvećenost. I dok su se drugi gubili u strategijama i savezništvima, Ivan je šutke radio, i radio najbolje

RTL.hr
29.08.2025 21:46

"Na ovoj 'Farmi' sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad i sve. I isplatilo se," rekao je vidno emotivan Ivan, držeći nagradu u rukama. "Mislim da sam zaslužio ovu pobjedu." U superfinalu protiv Rebecce i Darka, Ivan je pokazao nevjerojatnu brzinu i preciznost, a posljednji ključ koji je otključao vrata bio je njegov. 

Pobjednik Farme
Pobjednik Farme FOTO: RTL

No, nakon pobjede, misli su mu odmah otišle kući: "Jedva čekam doći doma svojoj obitelji, da uzdignem prvog sina kojeg imam, i drugi sin koji čeka, još malo će i on doći na ovaj lijepi svijet." Ivanova pobjeda zaokružila je jednu od najnapetijih sezona 'Farme', a gledatelji su još jednom potvrdili da trud, karakter i skromnost ipak vode do kraja.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

IVAN POBJEDNIK pobjeda superfinale ivan rogić
Farma

Nakon napete borbe u areni Ivan je pobjednik 'Farme': 'Sve se isplatilo, mislim da sam zaslužio!'

Farma

EKSKLUZIVNO Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!'

Moglo bi te zanimati

'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, tko ide u superfinale 'Farme'?

Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Za koga bivši farmeri i mentor navijaju u 'Farmi'? Evo tko su njihovi favoriti među TOP 6 finalista!

Šok! Ivan izvadio tajni joker: 'Birat ću lakši put do finala'

Napokon odlučeno! Pogledajte tko se bori protiv koga u velikom finalu 'Farme'

Dejan za RTL.hr otkrio: 'Nakon 'Farme' sam napravio onu vlastitu. Sin je obožava!'