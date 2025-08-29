Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji'

"Na ovoj 'Farmi' sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad i sve. I isplatilo se," rekao je vidno emotivan Ivan , držeći nagradu u rukama. "Mislim da sam zaslužio ovu pobjedu." U superfinalu protiv Rebecce i Darka, Ivan je pokazao nevjerojatnu brzinu i preciznost, a posljednji ključ koji je otključao vrata bio je njegov.

No, nakon pobjede, misli su mu odmah otišle kući: "Jedva čekam doći doma svojoj obitelji, da uzdignem prvog sina kojeg imam, i drugi sin koji čeka, još malo će i on doći na ovaj lijepi svijet." Ivanova pobjeda zaokružila je jednu od najnapetijih sezona 'Farme', a gledatelji su još jednom potvrdili da trud, karakter i skromnost ipak vode do kraja.

