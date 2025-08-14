Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Ivan me ubija u pojam': Manuela ima problema sa autoritetom

Manuela očekuje težak i naporan dan, a Doroteja je u potrazi

RTL.hr
14.08.2025 10:19

Novi dan na 'Farmi' donosi nešto novo, posebno i dosad neviđeno. Manuela kaže - dan će biti težak i naporan. "Nikome se neće dati ustati", otkrila je. "Ivan me ubija u pojam", dodala je vođa obitelji i pozvala ih na sastanak prije sajma! "Vremena nemamo više, nadam se da nam razbijeno ogledalo neće donijeti nesreću", zaključila je Manuela.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

Uzaludno i dalje Doroteja traži nešto što bi joj moglo značiti sve. "Ovo mi je jedno od najljepših jutara na 'Farmi'", otkrio je Mario, koji se probudio sa osmijehom. Rebecca radi značajan posao oko životinja, iako trpi bolove u šakama. "Mogu sutra završiti u areni, ali neću moći jer su mi oslabljene ruke, možda je to drugima taktika", otkrila je Rebecca.

Ivan i Darko, Farma
Ivan i Darko, Farma FOTO: RTL

Pripreme za zadatak traju i dalje. "Sretna sam i ponosna na sve ove ljude", zaključila je jedna od kandidatkinja zbog tjednog zadatka.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Hoće li sve proći onako kako treba, provjerite od 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':


farma
Farma

ANKETA Davor i Dario su razočarani glasovanjem: Jesu li ih Darko i Ivan izigrali?

Farma

Suze, strah i teške odluke u 'Farmi'! Kandidati birali prvog duelista, a emotivna iznenađenja rasplakala farmere

Moglo bi te zanimati

Suze, strah i teške odluke u 'Farmi'! Kandidati birali prvog duelista, a emotivna iznenađenja rasplakala farmere

Ivan za RTL.hr o podršci gledatelja, ali i tome zašto se priklonio klanu: 'Osjećao sam se ugroženo'

Tajni savez puca pred sam kraj: 'Draga Dora, toliko si bila blizu'

Mario je prvi finalist 'Farme'!

'Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu': Davor prvi duelist, razočaranje i tuga

'Svoj glas dajem osobi za koju sam mislio da mu nikad neću': Preokret u posljednji trenutak