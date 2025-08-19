Ivan o povratku bivših kandidata: 'Vrijeme je da snosimo posljedice'

Na 'Farmi' se vodi žestoka rasprava oko toga tko će se vratiti i dobiti moć odlučivanja o sudbini preostalih kandidata. Među imenima koja su u igri spominju se Kiki, Haris, Iman i Dejan, a svaki izbor nosi svoje prednosti i rizike. Nikolina je jasno istaknula svoj favorit: "Meni je Kiki bio velika podrška i svima nama na početku." Ivan , s druge strane, razmišlja o posljedicama: "Sad je došlo vrijeme da moramo snositi posljedice i imati odgovornost što smo izbacivali druge."

Dario je u kameri otkrio svoju strategiju: "Biram povratnika koji će biti protiv Nikoline i tog klana, jer automatski je na mojoj strani." Mario je podijelio dvojbe o Harisu: "Bili smo odlični, no gdje je njega preokrenulo da me htio izbaciti, ne znam." Manuela ne skriva svoju zabrinutost: "Ja sam izbacila Harisa... Što ako mi čovjek to zamjera?" Za Iman su, pak, jednoglasno rekli "ne". Ipak, Mario je odlučan: "Ne plašim se osvete."

