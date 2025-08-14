Emisije
Farma

Ivan otkrio plan: 'Moramo se urotiti protiv njih troje'

Nekada fantastična sedmorka sada je na rubu raspada, a pred samu završnicu planovi i taktike mijenjaju se iz dana u dan

RTL.hr
14.08.2025 15:00

Nekoć najdominantniji savez na imanju počinje pucati pod pritiskom završnice. Dok su strategije do sada držale klan gotovo netaknutim, sada su sumnje i strahovi sve glasniji. S jedne strane planira se kako zadržati ključnog člana, a s druge se već kuje plan o udruživanju protiv troje članova klana kako bi se srušila njihova moć. Iako je do finala ostalo malo, jasno je da će posljednji dani donijeti najveće preokrete sezone.

Tko će prvi povući potez i razbiti savez iznutra? Pogledajte u novoj epizodi 'Farme' prije svih - samo na VOYO!

Farma

