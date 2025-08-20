Emisije
Ivan otvorio srce: 'Volio bih da su oba brata ovdje'

Na 'Farmu' mu je stigla obitelj, a emotivni favorit showa prisjetio se i prerano preminulog brata

RTL.hr
20.08.2025 10:33

Jedan od najemotivnijih trenutaka na imanju dogodio se kada je Ivana, jednog od favorita publike, posjetila obitelj. Susret je donio suze radosnice, ali i težinu uspomena koje je podijelio pred kamerama. Ivan nije mogao sakriti emocije kada je progovorio o braći.

 "Volio bih da su bar oba brata tu. Jedan brat, nažalost, ne može biti tu, preminuo je mlad. Ostao je još jedan brat, srednji, a ja sam najmlađi. Ali drago mi je da je bar netko došao", rekao je. Njegove riječi podsjetile su sve da se iza života na 'Farmi', zadataka i strategija, kriju i prave ljudske priče o ljubavi, gubitku i obiteljskim vezama koje nadilaze svaki izazov.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

