Ivan otvorio srce: 'Volio bih da su oba brata ovdje'

Jedan od najemotivnijih trenutaka na imanju dogodio se kada je Ivana, jednog od favorita publike, posjetila obitelj. Susret je donio suze radosnice, ali i težinu uspomena koje je podijelio pred kamerama. Ivan nije mogao sakriti emocije kada je progovorio o braći.

"Volio bih da su bar oba brata tu. Jedan brat, nažalost, ne može biti tu, preminuo je mlad. Ostao je još jedan brat, srednji, a ja sam najmlađi. Ali drago mi je da je bar netko došao", rekao je. Njegove riječi podsjetile su sve da se iza života na 'Farmi', zadataka i strategija, kriju i prave ljudske priče o ljubavi, gubitku i obiteljskim vezama koje nadilaze svaki izazov.

