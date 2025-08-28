Ivan prvi ušao u superfinale 'Farme': 'Napokon je došao taj trenutak'

Velika završnica 'Farme' službeno je započela, a prvi superfinalist je poznat. Ivan je u areni pobijedio Marija i osigurao svoje mjesto u posljednjoj borbi za titulu pobjednika. Iako je dvoboj bio zahtjevan, Ivan je zadržao smirenost i pokazao odlučnost. Nakon pobjede je kratko poručio: "To je to, napokon je došao taj trenutak".

S druge strane, Mario nije skrivao razočaranje, ali je ostao korektan i sportski priznao da je Ivan odnio zasluženu pobjedu. Iako je u dvoboj ušao s ambicijom, priznao je da ga je odmah na početku preplavila trema, što ga je potpuno dekoncentriralo. "Osjećaj je malo čudan, ne volim gubiti, ali drago mi je zbog Ivana". Ivan je prvi koji je izborio mjesto u superfinalu, dok ostatak finalista tek ulazi u svoje odlučujuće arene.