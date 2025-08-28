Emisije
Farma

Ivan prvi ušao u superfinale 'Farme': 'Napokon je došao taj trenutak'

U prvoj od finalnih arena snage su odmjerili Ivan i Mario, borba za titulu ulazi u završni krug

RTL.hr
28.08.2025 20:45

Velika završnica 'Farme' službeno je započela, a prvi superfinalist je poznat. Ivan je u areni pobijedio Marija i osigurao svoje mjesto u posljednjoj borbi za titulu pobjednika. Iako je dvoboj bio zahtjevan, Ivan je zadržao smirenost i pokazao odlučnost. Nakon pobjede je kratko poručio: "To je to, napokon je došao taj trenutak".

Ivan i Mario, Farma
Ivan i Mario, Farma FOTO: RTL

S druge strane, Mario nije skrivao razočaranje, ali je ostao korektan i sportski priznao da je Ivan odnio zasluženu pobjedu. Iako je u dvoboj ušao s ambicijom, priznao je da ga je odmah na početku preplavila trema, što ga je potpuno dekoncentriralo. "Osjećaj je malo čudan, ne volim gubiti, ali drago mi je zbog Ivana". Ivan je prvi koji je izborio mjesto u superfinalu, dok ostatak finalista tek ulazi u svoje odlučujuće arene. 

Ivan prvi superfinalist, Farma
Ivan prvi superfinalist, Farma FOTO: RTL

Ne propustite superfinale - 'Farma' u petak u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

