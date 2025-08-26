Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Ivan slomio konkurenciju i postao šampion Farmerskih igara: Pogledajte što je osvojio kao tajnu nagradu!

Veliki okršaj Farmerskih igara dobio je svog pobjednika! Nakon niza izazova koji su tražili snagu, spretnost i brzinu, Ivan je pokazao najviše i ponio titulu šampiona

RTL.hr
26.08.2025 22:15

U odlučujućem duelu s Darkom briljirao je u krunjenju kukuruza, guljenju krumpira i radu s balirkom, ostavivši protivnika korak iza sebe. "Ovo je samo predjelo, čekamo mi i glavno jelo, a to je završnica 'Farme' kad bude prava moja pobjeda", poručio je samouvjereno Ivan nakon pobjede. Darko, iako razočaran, ostao je pozitivan: "I dalje se nadam da ću se s Ivanom boriti u finalu, to će biti obećavajuća borba."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Ivan je nakon pobjede u 'Farmerskim igrama' otkrio svoju tajnu nagradu, moćnog Jokera koji mu donosi veliku prednost uoči superfinala! Na kartici je jasno napisano: dan prije superfinala svih šest finalista borit će se u tri odvojena duela, a parove će određivati povratnici. No, Joker mijenja pravila, Ivan uz njegovu pomoć može promijeniti odluku povratnika, zamijeniti svoj par i tako si osigurati povoljniju poziciju. U uputama stoji i upozorenje: "Pažljivo ga skrivaj od ostalih finalista i pričekaj pravi trenutak da ga iskoristiš." Ivan je zasad odlučio ovu tajnu podijeliti samo s Marijom, a hoće li je iskoristiti na vrijeme, tek ćemo vidjeti!

Nagrada, Farmerske igre
Nagrada, Farmerske igre FOTO: RTL

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

ivan farma darko nagrada
Farma

Napet obračun u 'Farmerskim igrama': Darko srušio Nikolininu dominaciju, Dario razočarao!

Moglo bi te zanimati

'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Marinko za RTL.hr otkrio što će presuditi tko će biti pobjednik 'Farme': 'On ima veliku prednost u areni'

Prepoznajete li preslatkog dječaka na fotografiji? 'Uvijek sam bio društven'

Cure ispadaju u startu? Povratnici otkrivaju prve kalkulacije za finale

Povratnici odlučuju tko ide u parove, počele prve svađe oko 'Farmerskih igara'

Novost na imanju: Što su to farmerske igre?