Ivan slomio konkurenciju i postao šampion Farmerskih igara: Pogledajte što je osvojio kao tajnu nagradu!

Veliki okršaj Farmerskih igara dobio je svog pobjednika! Nakon niza izazova koji su tražili snagu, spretnost i brzinu, Ivan je pokazao najviše i ponio titulu šampiona

U odlučujućem duelu s Darkom briljirao je u krunjenju kukuruza, guljenju krumpira i radu s balirkom, ostavivši protivnika korak iza sebe. "Ovo je samo predjelo, čekamo mi i glavno jelo, a to je završnica 'Farme' kad bude prava moja pobjeda", poručio je samouvjereno Ivan nakon pobjede. Darko, iako razočaran, ostao je pozitivan: "I dalje se nadam da ću se s Ivanom boriti u finalu, to će biti obećavajuća borba."

Ivan je nakon pobjede u 'Farmerskim igrama' otkrio svoju tajnu nagradu, moćnog Jokera koji mu donosi veliku prednost uoči superfinala! Na kartici je jasno napisano: dan prije superfinala svih šest finalista borit će se u tri odvojena duela, a parove će određivati povratnici. No, Joker mijenja pravila, Ivan uz njegovu pomoć može promijeniti odluku povratnika, zamijeniti svoj par i tako si osigurati povoljniju poziciju. U uputama stoji i upozorenje: "Pažljivo ga skrivaj od ostalih finalista i pričekaj pravi trenutak da ga iskoristiš." Ivan je zasad odlučio ovu tajnu podijeliti samo s Marijom, a hoće li je iskoristiti na vrijeme, tek ćemo vidjeti!

