Ivan za RTL.hr o podršci gledatelja, ali i tome zašto se priklonio klanu: 'Osjećao sam se ugroženo'

Ivan je za RTL.hr otkrio što misli o tituli favorita koju su mu nadjenuli gledatelji

Ivan je jedan od najradišnijih ljudi na 'Farmi', a to su prepoznali i gledatelji. Zbog svoga truda, rada i odnosa s drugim kandidatima, svrstali su ga među favorite. Za RTL.hr je otkrio laska li mu ta titula, ali i koja mu je daljnja taktika.

Gledatelji su te u anketi proglasili uvjerljivo najvećim favoritom. Kako ti je to bilo čuti?

Što se tiče pohvala gledatelja, laska mi kao i većini ljudi, drago mi je što sam ih impresionirao i nadam se da ću im i dalje biti tako dobar i zanimljiv.

Marinko je nakon završetka zadatka, u naknadnoj izjavi, rekao da vaša glamping kućica nije precizno napravljena, i ocijenio ju je jedva prolaznom ocjenom. Kako ti to komentiraš?

S obzirom na to kakva je bila kriza na imanju dok se radila glamping kućica, jednostavno smo bili kratki s vremenom. Ne zamjeram mu ništa što je dao malo lošiju ocjenu, da sam na njegovom mjestu i ja bih isto tako postupio. Jednostavno, možda nije ni znao koliko smo imali vremena i tko je sve radio na kućici.

S kim ti je bilo najlakše surađivati na tjednim zadacima i zašto?

Doroteja i Darko su se jedini dokazali i s njima mi je bilo najljepše raditi, uvijek je bilo smijeha i zafrkancije, a posao bi se odradio kako treba.

Koliko ti je podrška klana pomogla do sada i misliš li da će biti presudna u završnici?

Na kraju sam prešao njima u klan jer jednostavno sam se osjećao nekako ugroženo, ali oni su mi čuvali leđa pa sam bio sigurniji da doguram što dalje.

Što misliš, koja je tvoja najveća prednost pred ostalim kandidatima?

Moja prednost bi bila što volim raditi, znao sam napraviti sve da prođemo tjedne zadatke, ali i to što se nisam svađao ni s kim, htio sam biti sa svima u dobrim odnosima.

Tko je tvoj favorit za finale?

Darko je moj favorit, koji zaslužuje ući u finale. S njim sam se dobro slagao, radili smo uvijek i pomagali si.

Ako osvojiš Farmu', što bi ti ta pobjeda osobno značila i na koji način bi iskoristio nagradu? Imaš li već neku konkretnu motivaciju ili plan?

Želim pobijediti zbog sebe i zbog mojih bližnjih. Razmišljao sam i što bih mogao s tim novcem, želio sam pokrenuti nešto u životu, okrenuti neku novu stranicu za bolje sutra...

Koji ti je trenutak s Farme' dosad najdraži i misliš da ćeš ga pamtiti još dugo?