Ivan za RTL.hr otkrio na što će potrošiti 50.000 eura: 'Da se napokon uselimo...'

Ivan je pobijedio u 'Farmi' i osvojio 50.000 eura, a sada je otkrio na što će potrošiti novac

Ivan je pobjednik 'Farme'! Gotovo svi kandidati istaknuli su ga kao favorita, a njihovo se proročanstvo ispunilo. Ivan je sada za RTL.hr otkrio na što će potrošiti 50.000 eura.

Čestitamo na pobjedi, Ivane! Kakav je osjećaj kada znaš da si baš ti postao pobjednik ove sezone Farme'?

Zamišljao jesam i potajno sam se nadao, ali išao sam dan za danom, a pred kraj sam se počeo nadati da bi ja mogao biti taj.

icon-expand Ivan, Farma FOTO: RTL

Kad si prvi put zakoračio na imanje, jesi li mogao zamisliti da ćeš baš ti otići do kraja i pobijediti?

Naravno da mislim da se trud isplatio jer su me upravo trud i upornost doveli do pobjede.

Koji je trenutak na Farmi' za tebe bio najteži, a koji najljepši?

Najteži trenutak mi je bio kad smo bili u štali, Mario je bio vođa, zadatak stog i balirka. Toliko truda sam uložio u balirku da bi na kraju pali zadatak. Najljepši trenutak mi je bio videopoziv obitelji i prijatelja.

Kako se osjećaš kao otac dvojice dječaka?

Ponosno, sretno. Sretan sam što ih iz dana u dan gledam kako rastu i njihov osmijeh mi daje najviše snage.

icon-expand Ivan, Farma FOTO: RTL.hr

Što si naučio o sebi kroz ovo iskustvo? Je li te Farma' promijenila?

Naučio sam da su moje granice puno veće nego što sam mislio. Izdržao sam stvari za koje sam mislio da nikad ne bih mogao. Naravno da me promijenilo, na bolje naravno.

Sad kad je sve gotovo, hoćeš li se odmoriti ili odmah nastavljaš s poslom i planovima za obitelj?

Kod mene nikad nema odmora. Moram završiti radove na kući, pokrenuti svoj posao, ali pronaći ću vremena i za odmor s obitelji.

Na što planiraš potrošiti novac?