Farma

Iza Rebeccinog osmijeha krije se teška životna priča: 'Padala sam i ustajala sama'

Uvijek nasmijana i svoja, Rebecca je na 'Farmi' pokazivala snagu i energiju, no posjet njezine majke otkrio je i ranjiviju stranu mlade farmerice

RTL.hr
14.08.2025 13:29

Dolazak Rebeccine majke otvorio je bolno, ali i inspirativno poglavlje njezina života. "Na mene je borac. U životu ništa nije lagano, kad padneš, glavu gore i kreni", rekla je majka ponosno, dok je Rebecca priznala: "Obiteljske i prijateljske traume su me dotukle. Ili ćeš se trgnuti i spasiti ili će te svi poklopiti. Padala sam i ustajala sama."

Čak je i Mario u suzama komentirao: "Nisam mogao zamisliti da je život nije mazio, a krije takav osmijeh. Svaka joj čast."

Rebecca je dokaz da iza najvećih osmijeha stoje i najveće borbe - pogledajte cijelu priču odmah na VOYO.

