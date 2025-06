Izabran je drugi duelist, Magdalena u suzama iznenada napustila kuću: 'Nedostajat će mi ovi ljudi, postali smo obitelj'

Dok dečki piju kavu, Rebecca u obiteljskoj kući čisti punom parom, a Dejan, Mario i Manuela rade na tjednom zadatku i izboru drugog duelista. "Dat ću glas Patriku, jučer je rekao da sam neradnik, što nije istina jer znam da ćemo pasti zadatak ako ne budem radio", otkrio je Mario. Dejan i Mario kritizirali su Patrikovu radnu etiku.

Kiki je 'taksijem' prevezao Rebeccu kako bi joj pomogao s nogom, a za to vrijeme Nikolina je pomagala Magdaleni koja je bolesna. "Bole me bubrezi, sve me boli. Rastura me glava", požalila se Magdalena Nikolini, koja je bila jako zabrinuta za svoju cimericu. "Ja joj mogu biti podrška i donijeti vode, mokru krpu, nemam joj kako drugačije pomoći", zaključila je.

Sluge Jelena i Doroteja rade na kozjem siru i zadovoljne su procesom. "Rebecca je neobično tiha, vjerojatno zbog ozljede, ali proći će i to", komentirala je Jelena vođu obitelji. Uskoro im je stigla i voditeljica Nikolina, kako bi dobila glasove za drugog duelista. Sluge su bili jednoglasni - drugi duelist za njih bi trebao biti Patrik. No, uskoro su glasali i kandidati iz obiteljske kuće. Izglasan je, s devet glasova, tako Emanuel - koji je i sam izrazio želju da ide u duel!