Izabran je novi vođa obitelji na 'Farmi': 'Bila je hijerarhija, a sada će biti družina'

''Spas – napokon neću više biti u štali'', predahnuo je Ivan. ''E sad sam svoj na svome, osjećam se voljeno, od sluge do vođe obitelji – to sam jedva čekao'', komentirao je.

Kiki je u pismu otkrio kako je novi vođa obitelji Ivan Rogić. Rekao je kako ga nije planirao umarati s tom obvezom, nakon štale, ali da je on najpouzdaniji.

''Drago mi je što sam sada ja na ovoj poziciji, sada samo veselje i zabava, bez svađa i da se timski zadatak obavi kako treba'', rekao je ostalim natjecateljima novi vođa obitelji Ivan, a Manuela je komentirala kako se nada da će biti dobar vođa, iako ona sumnja u to. ''S Harisom je to bila hijerarhija, a s Ivanom će to biti više družina'', komentirala je Nikolina.

