'Izgubio sam prijatelja'! Dario slavio u areni, Davor napustio 'Farmu'

Arena između Davora i Darija donijela je emotivan kraj jednom od najbližih savezništava na ovogodišnjoj 'Farmi'. U izazovu u kojem su s povezom na očima morali prelaziti zahtjevan poligon, svaka pogrešna kretnja mogla je značiti poraz. Na kraju je Dario bio brži, a Darko mu je sportski čestitao: "Dario, svaka ti čast, bio si brži."

Iako je izgubio, Davor je ostao vedar: "Presretan sam što je Dario pobijedio, jedva čekam doma." No, za Darija pobjeda je imala i gorak okus. "Izgubio sam prijatelja, vraćam se u kuću kao samac", rekao je.

