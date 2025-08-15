Emisije
Farma

Iznenađenja koja ostavljaju bez daha: 'Srce mi kuca, noge mi se tresu'

Posjetitelji 'Farme' napunili su kuću domaćim specijalitetima pa će hrane biti za sve

RTL.hr
15.08.2025 10:30

Kandidati 'Farme' još spavaju, a jednom od njih već stiže obitelj u posjet. "Negdje nekoga mora biti", otkrio je jedan od posjetitelja. Svi spavaju, no uskoro je jedan od kandidata dobio najljepše buđenje dosad. "Ne znam sanjam li ili što se događa", otkrio je. "Nedostajalo mi je sve", zaključio je. "Nisam očekivao da će ih toliko doći, sretan sam i teško mi je, sve mi je", zaključio je kandidat.

Dolazak obitelji kandidata, Farma
Dolazak obitelji kandidata, Farma FOTO: RTL

U izolaciji, čekanje do izazova koji će im biti posljednji na 'Farmi'. "Valjda će nas se netko sjetiti", otkrila je jedna od kandidatkinja u iščekivanju doručka. Posjetitelji su napunili kuću domaćim specijalitetima pa će hrane biti za sve. "Pripremamo doručak, ima puno hrane, mislim da će ekipa iz izolacije ići u arenu punoga trbuha", otkrila je Anđa. Kada je doručak stigao, oduševljenju nije bilo kraja!

Hrana, Farma
Hrana, Farma FOTO: RTL

Motivacijski govori na sve strane. Sve je teže, a emocije su sve intenzivnije. "Ne želim da pobijedi, ali svejedno je volim", otkrila je kandidatkinja o jednoj od djevojaka u izolaciji. Uskoro je stigla i sestra jednog od kandidata. "Ovaj mi je zagrljaj trebao, dugo se nismo vidjeli, mislim da se ovoliko nije isplakao otkad se rodio", zaključila je posjetiteljica.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: RTL

Stigao je i mentor Marinko. "Obećanja su dali da će sve ispraviti i riješiti. Nadam se da im žuti karton neće prijeći u crveni", jasan je bio Marinko. Mentor nije bio nimalo zadovoljan viđenim i šali je došao kraj. Dobro raspoloženje uskoro se smanjilo.

Rad na tjednom zadatku, Farma
Rad na tjednom zadatku, Farma FOTO: RTL

Uskoro je stiglo veliko iznenađenje za ekipu. "Srce mi kuca, noge mi se tresu", otkrila je kandidatkinja. Niz iznenađenja dogodio se u areni. "Nije mi svejedno, nije mi drago, dogurala sam dokud jesam, to je moj uspjeh, a za ostalo...", otkrila je jedna od kandidatkinja. "Tako se dolazi do finala", zaključila je bivša kandidatkinja.

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Posljednji tjedan donio je veliku novost koja će jako utjecati na život finalista.

Tko će napustiti 'Farmu', provjerite na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

Kandidati će konačno doznati Marijevu tajnu o finalu, a kraj dana svi će dočekati u suzama: 'Sastavilo me, šok!'

