Je li duel bio prelagan? Mario ponovno briljira, Rebecca skuplja kaznene glasove

Mario i Rebecca morali su složiti veliku sliku od puzzli, a iako su svi očekivali tijesnu borbu, pobjeda je ipak pripala Mariju. "Malo mi je falilo, ali on je pobijedio, nema veze, drago mi je", rekla je Rebecca, koja zbog poraza sada nosi čak dva glasa u izboru za duelista.

Mario, koji je sve hladnokrvno odradio, time je zaradio još jedan put u tajanstvenu kolibu gdje ga čeka nova zagonetka i možda još jedan korak prema finalu. "Nek je on to riješio, nek ide u šumu", kratko je komentirala Dora. Rebecca ostaje bez duela, ali ne i bez šanse za povratak, a Mario je sve bliže velikoj završnici.

