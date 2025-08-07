Jedna prijateljica mora izbaciti drugu: Manja i Manuela u najtežem duelu dosad

Iako se nalaze u izolaciji kao suparnice u nadolazećem duelu, Manja i Manuela ne skrivaju bliskost. Prijateljstvo koje je izgrađeno kroz sve izazove Farme ostaje netaknuto, čak i kad ih natjecanje razdvaja. U štali snimaju šaljivi 'vlog', dok se pripremaju na ono što ih čeka. "Sutra je arena i gle čuda, nas dvije u njoj. Pratite našu borbu jer ovo će biti nezaboravno."

Manuela iskreno govori o svom iskustvu: "Stvarno sam doživjela izdaja, dvostrukih igara, ljudi oko tebe kruže, knock-out... sruši ti se sve. Sad je skroz druga priča, sad sam izašla iz toga svega puno jača... a tek što ću biti jaka." A Manja sve sažima u jednu rečenicu: "Ja i Manuela smo dobile toliko noževa u leđa da možemo brojati."

