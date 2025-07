Jelena prozvala Manju zbog širenja trača: 'Kao da si objavila na radiju'

Jelena je od Dejana doznala da kandidati u kući misle da su ona i Darko zajedno, a to je bio dio njihovog plana nakon što su doznali da postoji trač o tome da su između njih postoje simpatije. Svoj plan su podijelili s natjecateljima iz štale i htjeli su kasnije na svoj način proširiti glasinu među ostalima.

Manja je odmah priznala Jeleni da je ona kriva što je vijest došla do kandidata iz kuće. "Nije bilo smišljeno da ja odem gore tračati. Rebecca i ja smo pričale...", rekla je. Jelena ju je pitala jesu li one dvije prijateljice. Manja je rekla da nisu prijateljice i da je Rebecca došla do nje.

"Ja sam mislila da me ona stvarno napada, a onda vidim da isto igra igru. Opasna je ona žena, vatrena Jeca", komentirala je Jeleninu prozivku.

Objasnila je da ju je Rebecca pitala kako su kandidati u štali i da joj je rekla da su dobro i da ima ljubavi i simpatija. Darka i Dejana je cijela situacija zabavila. "Kao da si objavila na radiju. Rebecca nije baš osoba kojoj možeš nešto reći", prigovorila je Jelena Manji.

