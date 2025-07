Jelena za RTL.hr o zahlađenju odnosa s Darkom: 'Ne znam kako ću noćas zaspati...'

Vaš i Darkov odnos je zahladio i dali ste mu čak glas za duelista. Što je narušilo vaš odnos?

Smatrate li da se to može popraviti?

Darko je rekao da vas nakon svega više ne doživljava kao pozitivnu osobu. Kako to komentirate?

Prihvaćam da me Darko više ne doživljava kao pozitivnu osobu i poštujem to, iako ne znam kako ću noćas zaspati jer me on tako doživljava (hahahaha). S druge strane, ono što najviše vidimo u nekome drugome govori o nama samima.