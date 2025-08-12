Emisije
Farma

'Kad bi samo znala...'! Mario završava zagonetku, a ostalima ne otkriva ništa: 'Brinut ću se za svoja leđa'

Sve je bliže finalu, ali ovaj put odlučio je zaigrati sam

RTL.hr
12.08.2025 22:00

Nakon još jednog posjeta kolibi, Mario je napokon došao do ključnog traga u zagonetki koju već danima pokušava odgonetnuti. I dok svi na imanju nagađaju što se tamo događa, Mario šuti i ide naprijed. 

"Privodim kraj ovoj zagonetki," izjavio je s osmijehom i sigurnošću. Odluku da sve zadrži za sebe obrazložio je jednostavno: "Brinut ću se za svoja leđa. Dorina čuva Nikolina, poprilično sam siguran." Jasno je dao do znanja da su određene saveznice već formirane, ali on u njih ne polaže previše nade. "Nema padanja, farmeri. Igra je igra."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

