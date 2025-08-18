Kad igra postane osobna: Ovo su najveći raskoli kandidata ovogodišnje 'Farme'

Jedan od takvih trenutaka bio je dvoboj između Manuele i Gorana u kojem su se našli kandidati čija su se prepucavanja i taktičke igre pretvorile u otvorenu borbu za opstanak. Isprva sve djelovalo kao prijateljsko nadmudrivanje, no završilo je pobjedom koja je značila i kraj jednog savezništva.

Nekadašnji bliski odnos Jelene i Darka također se našao na kušnji. Kandidati koji su na početku sezone izgledali nerazdvojno postupno su se udaljili zbog taktiziranja, nesporazuma i šala koje su prešle granicu. Iako je među njima bilo pokušaja razgovora i pomirenja, ulazak u arenu pokazao je da povratka na staro više nema.

Posebno je odjeknuo i sukob u kojem je preuzimanje vodstva u kući dovelo do burnih reakcija. Od početnog zafrkavanja i glume autoriteta, situacija je ubrzo eskalirala u ozbiljne riječi, zamjerke i podjelu na dvije strane. Nekoliko kandidata našlo se u otvorenom sukobu, posebno između sluge Darka i vođe obitelji Davora .

I dok su pojedini trenuci donosili osmijehe, improvizirane zabave i zajedničke šale, uvijek se osjećala napetost. Podjele među klanovima, stari sukobi i različite vizije igre nastavili su oblikovati atmosferu. Na 'Farmi' su osmijesi često bili samo privremeni predah od oštrih rivalstava.

Na kraju, uz sve šale i zabavu, napetosti među klanovima ostale su vidljive. Neki su sukobi riješeni, a neki i dalje traju.

