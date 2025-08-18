Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Kad igra postane osobna: Ovo su najveći raskoli kandidata ovogodišnje 'Farme'

Iako je sezona ispunjena taktičkim potezima, iznenađenjima i zabavnim situacijama, nekoliko trenutaka pokazalo je koliko odnosi na 'Farmi' mogu brzo prijeći iz smijeha u otvoreni sukob. Neki su nesporazumi i netrpeljivosti tinjali tjednima, a onda kulminirali u arenama i otvorenim sukobima

RTL.hr
18.08.2025 16:00

Jedan od takvih trenutaka bio je dvoboj između Manuele i Gorana u kojem su se našli kandidati čija su se prepucavanja i taktičke igre pretvorile u otvorenu borbu za opstanak. Isprva sve djelovalo kao prijateljsko nadmudrivanje, no završilo je pobjedom koja je značila i kraj jednog savezništva.

Nekadašnji bliski odnos Jelene i Darka također se našao na kušnji. Kandidati koji su na početku sezone izgledali nerazdvojno postupno su se udaljili zbog taktiziranja, nesporazuma i šala koje su prešle granicu. Iako je među njima bilo pokušaja razgovora i pomirenja, ulazak u arenu pokazao je da povratka na staro više nema.

Posebno je odjeknuo i sukob u kojem je preuzimanje vodstva u kući dovelo do burnih reakcija. Od početnog zafrkavanja i glume autoriteta, situacija je ubrzo eskalirala u ozbiljne riječi, zamjerke i podjelu na dvije strane. Nekoliko kandidata našlo se u otvorenom sukobu, posebno između sluge Darka i vođe obitelji Davora.

I dok su pojedini trenuci donosili osmijehe, improvizirane zabave i zajedničke šale, uvijek se osjećala napetost. Podjele među klanovima, stari sukobi i različite vizije igre nastavili su oblikovati atmosferu. Na 'Farmi' su osmijesi često bili samo privremeni predah od oštrih rivalstava.

Na kraju, uz sve šale i zabavu, napetosti među klanovima ostale su vidljive. Neki su sukobi riješeni, a neki i dalje traju.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma voyo darko davor
Farma

Nikolina doživjela nesvakidašnji peh i kandidate nasmijala do suza: 'Zašto baš ja!?'

Moglo bi te zanimati

Obitelj jednog kandidata sve je dobro iznenadila i nahranila, čak i one koje čeka borba za opstanak

Iza Rebeccinog osmijeha krije se teška životna priča: 'Padala sam i ustajala sama'

Ivan otkrio plan: 'Moramo se urotiti protiv njih troje'

'Ivan me ubija u pojam': Manuela ima problema sa autoritetom

ANKETA Davor i Dario su razočarani glasovanjem: Jesu li ih Darko i Ivan izigrali?

Suze, strah i teške odluke u 'Farmi'! Kandidati birali prvog duelista, a emotivna iznenađenja rasplakala farmere