Farma

Kad markantni farmeri preuzmu štand...tko im može reći odoljeti?

Kandidati su na sajmu morali prodati svoje proizvode posjetiteljima za dukate, a mentor je naglasio kako je to kruna njihova rada i znanja

RTL.hr
14.08.2025 20:30

U ovotjednom zadataku na 'Farmi' kandidati su morali predstaviti i prodati svoje proizvode posjetiteljima. Mentor je istaknuo da je ovo pravi test, kruna njihova rada, znanja i vještina. Ivan i Dario našli su se zajedno na jednom štandu, spremni uvjeriti goste da baš njihove proizvode vrijedi kupiti. 

Ivan i Dario, Farma
Ivan i Dario, Farma FOTO: RTL

Dok je Ivan bio hladan i suzdržan, Dario je odlučio dodati malo šarma u igru. "Moramo biti ljubazni, dajemo neki dodatni šarm i sve lakše je za prodati", rekao je kroz osmijeh dok je pokušavao osvojiti jednu gospođu koja se zadržala kod njihovih proizvoda. Hoće li šarm i strategija Ivana i Darija donijeti im najviše dukata, tek ćemo vidjeti.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

