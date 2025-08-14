Kad markantni farmeri preuzmu štand...tko im može reći odoljeti?

U ovotjednom zadataku na 'Farmi' kandidati su morali predstaviti i prodati svoje proizvode posjetiteljima. Mentor je istaknuo da je ovo pravi test, kruna njihova rada, znanja i vještina. Ivan i Dario našli su se zajedno na jednom štandu, spremni uvjeriti goste da baš njihove proizvode vrijedi kupiti.

Dok je Ivan bio hladan i suzdržan, Dario je odlučio dodati malo šarma u igru. "Moramo biti ljubazni, dajemo neki dodatni šarm i sve lakše je za prodati", rekao je kroz osmijeh dok je pokušavao osvojiti jednu gospođu koja se zadržala kod njihovih proizvoda. Hoće li šarm i strategija Ivana i Darija donijeti im najviše dukata, tek ćemo vidjeti.

