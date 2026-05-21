Kakav duo! Dario iz 'Farme' objavio fotografiju s 'Gospodinom Savršenim' Šimom, a opisom je nasmijao pratitelje

Bivši sudionici popularnih domaćih reality formata, Dario Crnković i Šime Elez, ponovno su se našli na okupu, što je Dario zabilježio i zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Dvojac je pozirao u opuštenom i nasmijanom izdanju, no pažnju javnosti najviše je privukao duhoviti komentar koji je Dario postavio uz fotografiju.
Naime, uz zajednički kadar kratko je napisao: "Gospodin Savršeni i Šime." Riječ je, naravno, o internoj šali na vlastiti račun kojom je Dario privremeno preuzeo titulu RTL-ovog "ženika", iako je stvarni nositelj te uloge zapravo njegov kolega s fotografije.
Burni televizijski počeci i mirna obiteljska luka
Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu.
Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.
Ipak, nakon gašenja televizijskih kamera, Darijev se život potpuno preokrenuo. Pravu ljubav pronašao je u djevojci Dei, zbog koje je donio odluku o preseljenju iz rodne Like u Dalmaciju.
Par je krajem prošle godine proslavio i službene zaruke, a u međuvremenu su ostvarili i najvažniju životnu ulogu postavši roditelji djevojčice.
Uz obiteljske obveze, Dario uspješno gradi i ugostiteljsku karijeru u Trogiru.