Kakav duo! Dario iz 'Farme' objavio fotografiju s 'Gospodinom Savršenim' Šimom, a opisom je nasmijao pratitelje

Bivši sudionici popularnih domaćih reality formata, Dario Crnković i Šime Elez, ponovno su se našli na okupu, što je Dario zabilježio i zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Dvojac je pozirao u opuštenom i nasmijanom izdanju, no pažnju javnosti najviše je privukao duhoviti komentar koji je Dario postavio uz fotografiju.

Naime, uz zajednički kadar kratko je napisao: "Gospodin Savršeni i Šime." Riječ je, naravno, o internoj šali na vlastiti račun kojom je Dario privremeno preuzeo titulu RTL-ovog "ženika", iako je stvarni nositelj te uloge zapravo njegov kolega s fotografije.