Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Kakav duo! Dario iz 'Farme' objavio fotografiju s 'Gospodinom Savršenim' Šimom, a opisom je nasmijao pratitelje

Ova dvojica zabavljača, koje je javnost zavoljela upravo zbog njihovog opuštenog i humorističnog pristupa životu, ukrstili su puteve i odlučili taj trenutak ovjekovječiti jednom zajedničkom fotografijom

RTL.hr
21.05.2026 14:26

Bivši sudionici popularnih domaćih reality formata, Dario Crnković i Šime Elez, ponovno su se našli na okupu, što je Dario zabilježio i zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Dvojac je pozirao u opuštenom i nasmijanom izdanju, no pažnju javnosti najviše je privukao duhoviti komentar koji je Dario postavio uz fotografiju. 

Naime, uz zajednički kadar kratko je napisao: "Gospodin Savršeni i Šime." Riječ je, naravno, o internoj šali na vlastiti račun kojom je Dario privremeno preuzeo titulu RTL-ovog "ženika", iako je stvarni nositelj te uloge zapravo njegov kolega s fotografije.

Šime Elez i Dario Crnković
Šime Elez i Dario Crnković FOTO: Instagram

Burni televizijski počeci i mirna obiteljska luka

Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu. 

Petra i Dario, Brak na prvu
Petra i Dario, Brak na prvu FOTO: RTL

Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima. 

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

Ipak, nakon gašenja televizijskih kamera, Darijev se život potpuno preokrenuo. Pravu ljubav pronašao je u djevojci Dei, zbog koje je donio odluku o preseljenju iz rodne Like u Dalmaciju.

Dario i Dea, Farma
Dario i Dea, Farma FOTO: RTL

Par je krajem prošle godine proslavio i službene zaruke, a u međuvremenu su ostvarili i najvažniju životnu ulogu postavši roditelji djevojčice. 

Uz obiteljske obveze, Dario uspješno gradi i ugostiteljsku karijeru u Trogiru. 

dario farma dario brak na prvu dario crnković šime elez
Farma

Nuša se vraća i postaje – farmerica! Njezine seoske avanture pratite od 8. lipnja na Voyo!

Farma

Zapalila crveni tepih! Nikolina Pišek utjelovila 'cabaret' glamur i dokazala da izgleda bolje nego ikad

Moglo bi te zanimati

Zapalila crveni tepih! Nikolina Pišek utjelovila 'cabaret' glamur i dokazala da izgleda bolje nego ikad

Dok se svi smrzavaju, on sjedi bos u snijegu: Marinko iz 'Farme' šokirao objavom

Sjećate li se Manje iz 'Farme'? Uskoro postaje mama, podijelila dirljive detalje

Sjećate se Manuele iz 'Farme'? Promijenila se. Evo gdje je danas i kako izgleda

Tko joj pravi društvo na snijegu? Rebecca iz 'Farme' iznenadila romantičnom objavom

Biste li se usudili na ovo? Rebecca iz 'Farme' pokazala kako se stvarno uživa u snijegu

Pročitaj na Net.hr
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?