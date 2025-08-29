Kakav duo! Marinko i Hamdija zajedno na traktoru! 'Koja vam je uloga bitnija za farmere – mentor ili trgovac?'

Mentor Marinko je na svom Instagramu objavio fotografiju s Hamdijom . "Evo me na traktoru, zajedno s Hamdijom koji je naš nezaobilazni trgovac i snalažljivac na farmi. Kao mentor, trudim se uvijek biti tu za ekipu, dati pravi savjet i podršku, a Hamdija brine da ne nedostaje ništa što nam treba. Zajedno činimo da život na farmi teče lako i s osmijehom. Koja vam je uloga po vama bitnija za farmere – mentor ili trgovac? Javite u komentarima", poručio je Marinko u opisu objave.

Mentor, koji je kandidatima cijelu sezonu bio najveća podrška, nedavno je otkrio što po njegovom mišljenju presuđuje pobjednika. "Presudna su dva faktora: mentalna stabilnost i tjelesna aktivnost", objasnio je Marinko i dodao kako se vidi razlika između onih koji su radili i onih koji su više vremena provodili u raspravama i strategijama. "Tko je bio aktivan i najviše radio tijekom proteklih mjeseci ima veliku prednost u areni. Takvi farmeri ne samo da su stekli kondiciju, spretnost i vještine, već nisu imali puno vremena razmišljati o finalu i stvarati si pritisak. U završnicu ulaze mirni, spremni i fizički jaki", kaže mentor.

Hamdija je, s druge strane, trgovac na 'Farmi' koji se morao nadmetati gotovo sa svakim kandidatom. Tko ima koliko dukata, koliko stoje kava i brašno? Možemo li dobiti popust? Za RTL.hr je otkrio tko je bio najbolji pregovarač. "Manuela je bila najbolji pregovarač i najbolje se cjenkala. Znala mi je i pjevati i plesati i znala je što treba da mi došla do potrebnih namirnica, ali je bila toliko simpatična da sam ja uvijek popuštao. Bez obzira jesam li to trebao. Ona mi je nekako bila najtvrđi orah", rekao je.

