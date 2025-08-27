Emisije
Farma

Kako će Ivan na 'Farmi' iskoristiti svoju tajnu prednost?

Nakon što je pobijedio u Farmerskim igrama, Ivan je osvojio nagradu koja bi mogla promijeniti sve - joker koji mu omogućuje da promijeni parove koje će povratnici složiti za završne duele

RTL.hr
27.08.2025 20:45

Njegova moć je golema jer nitko osim njega ne zna da ima pravo preokrenuti igru u zadnji trenutak. Jedina osoba kojoj se povjerio je Mario, kojem je jasno poručio: "Nikome ni riječ o ovome." Mario je prihvatio čuvati tajnu, iako ne skriva koliko je situacija osjetljiva: "Ispoštovat ću Ivanovu odluku i to što ima jokera neću nikome govoriti, mogao sam mu pomrsiti planove i reći svima, iako pretpostavljam da idem s njim u arenu..."

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Davor bijesan zbog curenja informacija, prozvao 'sumnjivog tipa'

