Kandidat napustio 'Farmu': ' Znao sam da će biti tijesna borba'

Vojnički početak dana na 'Farmi' nije svima sjelo, neki kandidati nisu se složili s ponašanjem vođe obitelji. "Postrojio je ljude kao da su u vojsci", komentiraju sluge. "Ja to doživljavam kao neko iživljavanje", dodala je kandidatkinja. Dok je obitelj pod vojničkim drilom, dvojica duelista provode vrijeme u kućici za izolaciju pred borbu. "Nisam siguran kakav će ishod biti, imamo šanse pola pola", otkrio je jedan od dvojice duelista uoči borbe.

Ekipi u obiteljskoj kući stigao je doručak. "Ne znam što je to, neke splačine", bunio se jedan od kandidata. Iako doručak nije ispao dobro, svi se nadaju da će tjedni zadatak proći bolje i da će se mentoru svidjeli sve što ga dočeka na imanju. "Marinko je zahtjevan, nadam se da ćemo ga uspjeti zadiviti za prolaz", otkrila je jedna od sluga.

"Doručak neće biti dovoljan da skupim snagu za arenu, ali bar će me kava držati", otkrio je jedan od duelista nakon jutarnjeg blagovanja. Svi su spremni za dolazak mentora, a vođa je na sebe dosta ponosan. Vrlo je brzo dobio vođa plus od mentora, a to mu je dalo vjetar u leđa. I sluge u štali su u napetosti zbog mentora i njegovih ocjena.