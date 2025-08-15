Kandidati će konačno doznati Marijevu tajnu o finalu, a kraj dana svi će dočekati u suzama: 'Sastavilo me, šok!'

Duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga u areni

Vrijeme je za novu napetu borbu u areni, a duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga. "Raspoloženje mi se mijenja... U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući", priznat će jedan od njih, no zajednički cilj bit će jasan - tko god da se vrati u kuću, probat će izbaciti sve članove jakog klana na čelu s Nikolinom.

icon-expand Dario, Farma FOTO: RTL

I ostatak kandidata sve više razmišlja o taktikama jer finale se bliži, neki su u strahu, a drugi posve mirni. Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će im i dosad najčuvaniju tajnu na imanju – informaciju da je Mario prvi finalist te da je od njih sve skrivao.

icon-expand Nikolina i Doroteja, Farma FOTO: RTL

"Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre", poručit će im i sve ih zaintrigirati. Dueliste čeka veliki preokret – u areni se neće boriti sami – pa moraju birati mudro jer si mogu zakomplicirati borbu za ostanak u showu!

icon-expand Darko, Anđa, Mario, Farma FOTO: RTL

Večer završava suzama i reakcijama koje nitko nije očekivao, a plakat će i oni najsnažniji: "Sastavilo me sa svih strana, šok, preplavile su me emocije!"

icon-expand Manuela plače, Farma FOTO: RTL

Što je šokiralo farmere i tko napušta show, pokazat će nova epizoda večeras do 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':