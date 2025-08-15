Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Kandidati će konačno doznati Marijevu tajnu o finalu, a kraj dana svi će dočekati u suzama: 'Sastavilo me, šok!'

Duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga u areni

RTL.hr
15.08.2025 11:42

Vrijeme je za novu napetu borbu u areni, a duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga.

"Raspoloženje mi se mijenja... U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući", priznat će jedan od njih, no zajednički cilj bit će jasan - tko god da se vrati u kuću, probat će izbaciti sve članove jakog klana na čelu s Nikolinom.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

I ostatak kandidata sve više razmišlja o taktikama jer finale se bliži, neki su u strahu, a drugi posve mirni.

Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će im i dosad najčuvaniju tajnu na imanju – informaciju da je Mario prvi finalist te da je od njih sve skrivao.

Nikolina i Doroteja, Farma
Nikolina i Doroteja, Farma FOTO: RTL

"Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre", poručit će im i sve ih zaintrigirati.

Dueliste čeka veliki preokret – u areni se neće boriti sami – pa moraju birati mudro jer si mogu zakomplicirati borbu za ostanak u showu!

Darko, Anđa, Mario, Farma
Darko, Anđa, Mario, Farma FOTO: RTL

Večer završava suzama i reakcijama koje nitko nije očekivao, a plakat će i oni najsnažniji: "Sastavilo me sa svih strana, šok, preplavile su me emocije!"

Manuela plače, Farma
Manuela plače, Farma FOTO: RTL

Što je šokiralo farmere i tko napušta show, pokazat će nova epizoda večeras do 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

farma
Farma

ANKETA Darko se zbog kave okomio na Manuelu: Na čijoj ste strani?

Farma

Iznenađenja koja ostavljaju bez daha: 'Srce mi kuca, noge mi se tresu'

Moglo bi te zanimati

Iznenađenja koja ostavljaju bez daha: 'Srce mi kuca, noge mi se tresu'

Marijev put na 'Farmi': Od špricanja štale parfemom i straha od krava do velikog finala

Ivan žali za Manuelom: 'Kod nas je uvijek bila dobrodošla, sve bi joj bilo oprošteno'

'Naši glasovi su nebitni': Dario drugi duelist, čeka ga obračun s Davorom!

'Ne govori istinu, nema manira!': Davor brutalno iskren o kandidatu koji je vrijeđao Manuelu

Rastanak uz pjesmu i harmoniku: 'U srce me pogodilo!'