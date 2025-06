Kandidatkinje nasmijale optužbe da su klan: 'Ja to u vanjskom svijetu zovem društvo'

Doroteja je rekla da su njih tri i da imaju Emanuela te da im je Ivan M. ok u društvu. "Sad je li to klan ili nije, nek nazove tko kako hoće. Ja to u vanjskom svijetu zovem neko društvo", istaknula je.

Rekla je Nikolini i Jeleni da je dobro da su one zajedno. "Nema potrebe da drugo privlačimo jer tako ne zračimo", zaključila je.

