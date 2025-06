Klanova je sve više, a neprijatelj im je samo jedan! Mario opet izglasan za prvog duelista, Manja otkrila: 'Srce me boli'

Kišno jutro uspavalo je kandidate na 'Farmi' , a to otežava Harisu raspoređivanje posla. "Moramo raditi i završiti. Tražit ću dobrovoljce, a ako ih ne bude, odabrat ću one kojima se najmanje radi", otkrio je svoj plan vođa obitelji. Uskoro se za dobrovoljca javio Dejan. "Imam kabanicu, ići ću ja da ne idu cure", objasnio je.

U skrivenoj kućici za uljeze, Darko se bori sam sa sobom da odradi svoj zadatak. "Mislio sam da se na 'Farmi' neću baviti treningom, ali pšenica je opasan trening. Sve više me ruke bole", otkrio je Darko. Ni u štali nema mjesta uživanju pa Ivan čisti od ranog jutra. Bori se i Anđa, kako bi spravila doručak za kandidate u obiteljskoj kući. "Ona pokazuje svoje kvalitete pomalo, sve više pokazuje svoju drugu stranu, koju nije imala priliku pokazati u kući", otkrila je o svojoj cimerici Manuela. U kući su se tijekom dana kovali planovi za odabir duelista. "Stavila bih Marija jer ih većina želi staviti. Isto tako, jako me razočaralo to što je zbog Harisa pobijedio, a onda je rekao da mu nije toliko pomogao. To je nezahvalnost", ocijenila je Iman. "Ovdje nemam prijatelja, to su onda moje ovčice, nježne i neiskvarene", objasnio je uskoro Mario, dok je, uz ovce, učio iz praktikuma. Uz rad, Haris, Dejan i Ivan M razgovaraju o nominacijama. "Žene rade opasan klan, samo se muškarci nominiraju, moramo nešto pokrenuti prije nego što je kasno", ocijenio je Dejan. Strategijama su se bavile i Nikolina, Doroteja i Jelena.