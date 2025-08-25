Koga Kiki vidi u superfinalu? 'Darko, Ivan i Nikolina zaslužuju biti tamo'

Povratnici na 'Farmu' nisu mogli izbjeći jedno od najvažnijih pitanja, tko bi trebao ući u veliko superfinale. Među njima su se našli Jelena, Manja, Manuela i Kiki. "Ja ću vam kao najstariji reći, ja bih volio da u superfinale uđu Darko, Ivan i Nikolina. Kad se tek počelo raditi, Nikolina je najviše trčala, pomagala i radila od prvog dana", istaknuo je Kiki, ne skrivajući svoje simpatije. No, ne dijele svi njegovo mišljenje. Manja je pred kamerom otvoreno komentirala: "Darko je bio najgori sluga. Ako je on dobar radnik, onda sam ja najjači radnik." Rasprava o favoritima pokazala je da među povratnicima vladaju različita viđenja, dok Kiki vidi rad i predanost kao ključne, drugi ipak ističu da pojedini kandidati nisu uvijek pokazivali najbolje strane.

