Farma

Koga Kiki vidi u superfinalu? 'Darko, Ivan i Nikolina zaslužuju biti tamo'

Povratnici raspravljali o favoritima, a Kiki kao 'najstariji' istaknuo svoje kandidate, dok Manja ima potpuno drugačije mišljenje o Darku

RTL.hr
25.08.2025 20:45

Povratnici na 'Farmu' nisu mogli izbjeći jedno od najvažnijih pitanja, tko bi trebao ući u veliko superfinale. Među njima su se našli Jelena, Manja, Manuela i Kiki. "Ja ću vam kao najstariji reći, ja bih volio da u superfinale uđu Darko, Ivan i Nikolina. Kad se tek počelo raditi, Nikolina je najviše trčala, pomagala i radila od prvog dana", istaknuo je Kiki, ne skrivajući svoje simpatije. No, ne dijele svi njegovo mišljenje. Manja je pred kamerom otvoreno komentirala: "Darko je bio najgori sluga. Ako je on dobar radnik, onda sam ja najjači radnik." Rasprava o favoritima pokazala je da među povratnicima vladaju različita viđenja, dok Kiki vidi rad i predanost kao ključne, drugi ipak ističu da pojedini kandidati nisu uvijek pokazivali najbolje strane.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Stari prijatelji opet zajedno, ali napetost se osjeti: 'Lijepo je vidjeti Davora, ali djeluje suzdržano'

Farma

Preslatko! Mentor Marinko na Instagramu podijelio preslatke trenutke sa sinom: 'Trenutci koji se pamte'

