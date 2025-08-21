Koji duel u 'Farmi' vas je najviše šokirao? Evo podsjetnika na sve najveće okršaje

Svaki okršaj u areni nosio je svoju priču. Emocije, rivalstva, savezništva i iznenađenja. Podsjetimo, duelisti koji završe u areni, noć prije provode u izolaciji i pripremaju se za borbu. Drugi duelist bira disciplinu: snagu, spretnost ili znanje. Znanje se priprema iz praktikuma, a ostalo testira fizičku i mentalnu spremu kandidata. Dokaz da je arena uvijek nepredvljidiva je trenutak kada je Haris, kojeg su tada svi smatrali najjačim kandidatom, izgubio od Manuele.
U nekim arenama na površinu su isplivale stare netrpeljivosti. Rebecca je jasno dala do znanja da želi izbaciti Iman i to je i uspjela. Duel snage završio je Rebeccinim trijumfom, a ona je otvoreno izjavila: "Sretna sam zbog pobjede samo zato što sam je maknula. Bilo je lagano."
S druge strane, posebno su teški bili dueli u kojima su se našli bliski saveznici. Ivan je izbacio Dejana, a iako je bio sretan zbog pobjede, teško mu je palo što je poslao prijatelja kući. Sličnih situacija bilo je više, od Darija i Davora, preko Darija i Stjepana, pa sve do Manuelinog duela protiv svoje bliske prijateljice Manje. U ovim trenucima arena nije bila samo test fizičke snage, nego i prijateljstva.
Osim glavnih duela, kandidati su se često suočavali i u duelima slugu. Tada bi na vidjelo isplivala prava lica i snaga karaktera. Nikolina je jednom prilikom prekinula duel protiv Marija jer je osjetila paniku i ostala bez daha. Ovaj duel pokazao je da je igra nekad surova i koliko tijelo i psiha igraju jednaku ulogu.
Jedan od najsnažnijih duela bio je između Jelene i Darka. Njihov kompleksan odnos završio je upravo u areni. Iako je Jelena slavila u znanju, Darko je uzeo preostale dvije discipline i hladno poslao Jeleninu igru kući. "Mojoj sreći nema kraja", izjavio je, dok je Jelena dostojanstveno prihvatila poraz. Mario je zaključio: "Ovo je dosad bila najžešća arena. Ovako se gine."
Ako postoji jedno ime koje se veže uz arenu, to je Manuela. Neslužbeno prozvana kraljicom arene, pobijedila je Harisa, zatim Gorana, pa i svoju najbližu prijateljicu Manju. Svaki duel koji je odradila dodatno je učvrstio njezinu reputaciju ozbiljne protivnice.
Nikolina, matica klana koja se uvijek oslanjala i na vlastitu snagu, i Manuela, kraljica arene koja je već dokazala da može pobijediti i najjače. Jedna od njih će napustiti imanje, a druga nastaviti borbu za glavnu nagradu.
