Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

U novoj epizodi 'Farme' na platformi Voyo dogodit će se obrat

RTL.hr
19.08.2025 08:00

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika na imanje. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je jedan od finalista. Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju tko su", dodala je kandidatkinja. Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od kandidata.

Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat. U finalu opuštanja nema i neki su odlučili prionuti pripremama. "Farmerska snaga mi nije nepoznata", zaključila je kandidatkinja.

Ni povratnicima nije lako, odluke koje su pred njima popriličan su im teret. "Vidjet ćemo kada dođemo pred zid kako ćemo", otkrili su. Farmerske igre su uslijedile. "Snosimo li posljedice, samo me to zanima", otkrio je to jedan od kandidata. "Krije li se u pobjedniku superfinalist?", zapitala se kandidatkinja. Uskoro je ekipu dočekala voditeljica.

Nikolina, Hamdija i Marinko
Nikolina, Hamdija i Marinko FOTO: RTL

Što je glavna nagrada - svi se pitaju, no nitko ne zna. Stigli su ubrzo i Hamdija i Marinko - kao gosti iznenađenja, s posebnom ulogom, a posebna uloga čekala je i povratnike. "Željan sam nečeg većeg", otkrio je jedan od kandidata. Igra u nekoliko faza misteriozna je i naporna, a povratnicu je razočarao jedan od kandidata. U konačnici - ostalo ih je dvoje, a o pobjedniku je presudio mentor Marinko. "Ovo je samo predjelo", najavio je finalist 'Farme', sve uvjereniji u svoju prednost za pobjedu.

Relacija između povratnika i finalista sve je napetija, a taktike se stvaraju na sve strane. "Nagradu je sigurno sakrio od nas", sumnjičavi su finalisti prema pobjedniku farmerskih igara. Uskoro je popustio pod pritiskom i povjerio se jednom od sustanara.

Što čeka finaliste, a kako razmišljaju povratnici, doznajte na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

farma
Farma

Marinko otvoreno rekao Rebecci: 'Tebi gluma ide bolje nego 'Farma'!'

Farma

Emotivan oproštaj na 'Farmi', kandidati priznali da će im ovi neobični stanari nedostajati