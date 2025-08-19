'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika na imanje. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je jedan od finalista. Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju tko su", dodala je kandidatkinja. Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od kandidata.

Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat. U finalu opuštanja nema i neki su odlučili prionuti pripremama. "Farmerska snaga mi nije nepoznata", zaključila je kandidatkinja.

Ni povratnicima nije lako, odluke koje su pred njima popriličan su im teret. "Vidjet ćemo kada dođemo pred zid kako ćemo", otkrili su. Farmerske igre su uslijedile. "Snosimo li posljedice, samo me to zanima", otkrio je to jedan od kandidata. "Krije li se u pobjedniku superfinalist?", zapitala se kandidatkinja. Uskoro je ekipu dočekala voditeljica.