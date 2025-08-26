'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika koji su preuzeli imanje. "Imamo Kikija i Doru", razmišlja Ivan tijekom razgovora s Darkom . "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je Ivan. "Najviše su me razočarali Jelena i Manja , bili smo do zadnjeg dana jako dobri, ali nek' je njima to na dušu", dodao je Ivan .

Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju, tko su", izjavila je, pak, Rebecca. "Izbacili su nas iz kuće, jedu našu hranu", dodala je finalistica tijekom razgovora s Nikolinom. "Ići ćemo sigurno ti i ja protiv njih", zaključila je. "Već su me krenule paranoje prati pred finale", zaključila je.

Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od povratnika.